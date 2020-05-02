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В России на крупной плавбазе прогремел взрыв: есть жертвы
В России на крупной плавбазе «Всеволод Сибирцев», которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа. Об этом сообщают российйские СМИ.
По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом «открытого горения не было». Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.
В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке сообщили, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон. На плавбазе произошло возгорание и взрыв газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в России в городе Орехово-Зуево Московской области прогремел взрыв в жилом доме. Взорвался газ в квартире на третьем этаже. Взрывной волной был поврежден весь подъезд пятиэтажного здания.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!