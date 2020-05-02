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Дочь Назарбаева лишили высокой должности

10:35 2 мая 2020 240
Дарига Назарбаева и Касым-Жомарт Токаев
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, избрание которого сопровождалось акциями протеста, отправил в отставку спикера сената парламента страны Даригу Назарбаеву, которая является старшей дочерью первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Причины для прекращения полномочий госпожи Назарбаевой в указе президента не уточняются.

Дарига Назарбаева являлась спикером верхней палаты парламента Казахстана с марта 2019 года, в сентябре 2019 года ее снова переизбрали.

После этого, в марте 2020 года, стало известно об аресте лондонской недвижимости Дариги и членов ее семьи. Они оформили приобретения на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.

Как сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2020 года внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил в Великобритании политического убежища. 29-летний выпускник Королевской военной академии в Санхерсте (некогда там обучались британские принцы Уильям и Гарри) объяснил свое решение тем, что на него оказывает давление семья.

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