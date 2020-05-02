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Забыли о карантине: в сети появилось видео отдыхающих на побережье Азовского моря
Украинцы продолжают массово нарушать карантин, подвергая опасности себя и своих детей. В сети появляется все больше фото и видео с побережья Азовского моря, где на «майских» выходных пляжи оказались полны отдыхающими, а обещанного контроля полицией прибрежных зон очевидцы не заметили.
Справедливости ради, авторы фото и видео отмечают, что пляжников было немногим меньше, чем на докарантинную «маевку», сообщает мелитопольский ресурс РИА-Мелитополь.
Напомним, ранее глава Кирилловского поссовета Иван Малеев обратился к владельцам баз отдыха, расположенных на территории поселка, с рекомендацией не принимать отдыхающих на майские праздники. На тот момент в регионе было официально подтверждено 228 случаев инфицирования COVID-19, в том числе 5 смертей.
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