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Украина

Въезд в курортную Кирилловку на майские закрывают для туристов

18:15 29 апреля 2020 76
полицейский пост
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что карантин в Украине продлили до 11 мая, курортный поселок Кирилловку в Запорожской области закроют на въезд на майские праздники.

Перед населенным пунктом установят пост, где будет дежурить полиция. Пропускать будут только отдельные категории граждан, сообщает «РИА Мелитополь».

Уже с 30 апреля патрульный пост будет установлен на въезде в село Лиманское. Патрульные будут проверять документы. В Кирилловку смогут попасть только местные жители с пропиской или те, кто имеет там недвижимость.

Председатель Кирилловского поссовета Иван Малеев обратился к владельцам баз отдыха, расположенных на территории поселка, с рекомендацией не принимать отдыхающих на майские праздники. А также попросил жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.

Напомним, на утро 29 апреля в Запорожской области официально подтверждено 228 случаев инфицирования COVID-19, в том числе 5 смертей. Всего в Украине 9866 заболевших.

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