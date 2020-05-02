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Украина

Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: активисты устроили стычку (фото)

13:03 2 мая 2020 225
Цветы у Дома профсоюзов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Одессе продолжаются траурные мероприятия на площади возле Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибло 42 человека. Невзирая на карантин, не все желающие возложить цветы используют защитные маски. В основном их пропускают, сообщает Радио Свобода, однако только по двое.

В очереди произошла первая стычка — стоящим там не понравился украинский язык стримера Валентина Ткачука. На него напали сразу несколько человек, и тот оказал сопротивление. Вскоре стычку остановили проукраинские активисты, а полиция развела Ткачука и напавших на него в разные стороны.

Задержанных по итогам инцидента нет.

Валентин Ткачук

На месте гибели активиста «Правого сектора» Игоря Иванова также возложили цветы.

На стене соседнего дома появился пристущенный флаг Украины.

По информации издания «Думская», на площади возле Куликового поля полиция задержала агрессивного мужчину, который отказывался надеть маску.

Справочно: 2 мая 2014 года в центре Одессы были убиты шестеро украинских активистов. В ответ участники акции протеста отправились на Куликово поле, где сосредоточились сторонники создания так называемой «Одесской народной республики». Произошли стычки, итогом которых стал пожар в Доме профсоюзов. Там погибли 42 человека.

Напомним, СБУ предупредила провокации пророссийских сил, которые они планировали устроить 2 мая 2020 года.

Фото Радио Свобода и PavlovskyNews

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Цветы у Дома профсоюзов

Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: активисты устроили стычку (фото)

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