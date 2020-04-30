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Любители «русского мира» готовили провокации в Одессе: первые детали инцидента (фото)
В Одессе накануне очередной годовщины событий на Куликовом поле 2 мая 2014 года, где во время пожара в Доме профсоюзов погибли люди, СБУ предупредила провокации пророссийских сил.
«Одним из направлений должно было стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой „республики Новороссия“ и силовому захвату государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ», — сообщили в областном управлении Службы безопасности.
Правоохранители провели обыски у активистов пророссийского движения и обнаружили значительное количество печатной продукции с антиукраинской пропагандой. «Изъяты листовки с разделением Украины на фейковые «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса русский город» и «Одесса — Новороссия», — отметили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 1 ст. 109 (призывы к силовому свержению конституционного строя), ч. 1 ст. 14 (подготовка преступлению) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области сотрудники спецслужбы разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, вербовавшего граждан для участия в террористических «ЛНР» и «ДНР».
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!