Трагедия на Житомирщине: из-за поджога сухой травы погибла женщина

Происшествия

В Житомирской области 79-летняя пенсионерка стала жертвой пожара, который она сама же спровоцировала сжиганием сухой травы на приусадебном участке. Напомним, 13 апреля Рада резко увеличила штрафные санкции за выжигание травы.

Инцидент произошел в селе Гремячее. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени, сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Когда соседи увидели густой столб дыма с подворья пенсионерки и прибежали туда, хозяйка лежала возле пожарища в полубессознательном состоянии.

В больнице, куда доставили пострадавшую, медики констатировали 50%-ный ожог тела IV степени. Спасти ее жизнь так и не удалось.

Отметим, что по данным ГСЧС, по состоянию на утро 2 мая в Житомирской и Киевской областях продолжалось тушение локальных лесных пожаров. По меньшей мере часть из них была спровоцирована умышленно.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter