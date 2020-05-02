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Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось, – Зеленский о трагедии 2 мая в Одессе
Трагедия 2 мая в Одессе больше никогда не должна повториться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях. Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. „Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?“ — одно из них. Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — заявил он.
По словам президента, Украина должна стать землей братства, а не раздора.
«А наш общий вызов — вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических „целей“. Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна», — сказал Зеленский.
Как писали «ФАКТЫ», ранее суд города Черноморска Одесской области признал невиновными всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 и пострадали около 300 человек. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийских сепаратистов. Палатки загорелись. Начался пожар и в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось, – Зеленский о трагедии 2 мая в Одессе
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?