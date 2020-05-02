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Украина

«Мы идем к очередному социальному взрыву»: Безсмертный указал на тревожную тенденцию в Украине

18:34 2 мая 2020 558
Бессмертный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На фоне пандемии коронавируса в Украине может произойти очередной социальный взрыв. Если не будет каких-либо изменений, протест может быть очень сильным и закончиться плохо, учитывая миллионы единиц оружия на руках и военный опыт многих украинцев, для которых жизнь обесценена. Так считает известный политик и дипломат Роман Безсмертный.

«К сожалению, так случилось, что украинская нация век за веком идет этим путем. У нас внутри нации потихоньку воспитывается ген низьковартості жизни. Это очень плохой симптом. Жизнь дается Господом и к ней нужно относиться с большим уважением», — сказал Бессмертный в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

При этом политик считает, что государственность Украина не утратит. Но конфликт между властью и обществом будет, так как сейчас власть снова старается использовать недемократические способы управления страной.

Напомним, ранее массовые протесты прогнозировал аналитик Игар Тышкевич.

О том, как изменится жизнь украинцев после карантина, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Защитная маска станет элементом гардероба, пора привыкать носить ее постоянно, — Роман Безсмертный».


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