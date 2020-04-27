Зеленскому пора готовиться к протестам: названы возможные сроки

Украина

В Украине, которая находится в экстремальной ситуации в связи с карантином из-за коронавируса, когда почти не работает средний и малый бизнес, что вызывает недовольство людей, к осени могут возникнуть серьезные протесты. Надвигающийся экономический кризис в совокупности с карантинными ограничениями, когда существенно упали доходы населения, могут привести к массовым выступлениям. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал аналитик Игар Тышкевич.

Тышкевич отмечает: история массовых выступлений показывает, что они всегда случаются на определенном моменте торможения роста — «когда люди желали большего, либо на моменте стабилизации — когда люди ожидали улучшения, и побыстрее».

На осень как раз приходится ниспадающая кризиса. Только адекватные действия власти, нормальная коммуникация с обществом, которому объяснят последовательность шагов по преодолению кризиса, могут уменьшить вероятность протестов.

Тышкевич также отметил, что та уникальная ситуация, которая сложилась в Украине в результате войны, когда на руках у людей много оружия и достаточное количество тех, кто может с ним обращаться, может привести к тому, что мирные протесты усилятся силовой компонентой.

«Это вызов, с которым тоже надо иметь дело, это структура общества, которую надо иметь в виду до принятия решений. В первую очередь о коммуникации групп и политический партий», — отметил аналитик.

Напомним, уже на сегодня в разных областях Украины проходят протесты фермеров, которые не могут реализовать свой урожай из-за карантинных ограничений.

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