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Карантин отменили? Сотни людей собрались в парке под Киевом (видео)
Несмотря на карантин, в «Добропарке», который находится возле села Мотыжин Киевской области, где расцвели более миллиона тюльпанов, в субботу, 2 мая, было большое число посетителей. На подъезде наблюдался километровый затор из машин.
В самом комплексе ранее сообщали, что закрыты и предлагали любоваться яркими фото.
«Друзья! Мы очень благодарны всем за ваши слова поддержки в комментариях и в личных сообщениях! Всем посылаем большое сердце взамен! Да, к сожалению, мы закрыты на карантин. Нам бы очень хотелось видеть вас среди разноцветных дорожек Добропарка. Но должны придерживаться карантинных норм, чтобы быть здоровыми и отвечать на будущих проектах! Только карантин ослабят, мы с радостью сообщим об открытии! А пока обещаем радовать вас яркими фотографиями тюльпанов и снимать побольше сторис!» — сообщается на странице «Добропарка» в Facebook.
Напомним, в Украине действует карантин до 11 мая. 24 апреля правительство опубликовало план выхода Украины из карантина, состоящий из пяти этапов. Парки для прогулок обещали открыть на первом этапе.
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