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Спорт

Гора из «Игры престолов» установил мировой рекорд среди силачей (видео)

21:34 2 мая 2020 77
Хафтор Бьернссон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Исландский силач Хафтор Бьернссон, известный многим киноманам по роли Григора «Горы» Клигана в культовом сериале «Игра престолов», установил невероятный мировой рекорд.

Спортсмен, который при росте 206 см весит 200 кг, с третьей попытки взял в становой тяге штангу весом 501 кг. Тем самым Хафтор на один килограмм превзошел предыдущий мировой рекорд, установленный британцем Эдди Голлом в 2016 году.

Отметим, что Бьернссон в 2020 году, до введения тотального карантина по всему миру, успел выиграть в Коламбусе (штат Огайо, США) престижные соревнования Arnold Strongman Classic. А вот в 2019-м во Флориде в борьбе за звание сильнейшего человека планеты стал лишь третьим, уступив американцу Мартинсу Лицису и поляку Матеушу Келишковски.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гора из «Игры престолов» ждет пополнения в семье.

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