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Капитан сборной Украины на карантине тренируется прямо на улице (фото)
Волейболист итальянской «Перуджи» и сборной Украины Олег Плотницкий после возвращения домой, которое далось ему с определенными трудностями, поддерживает форму на карантине.
Капитану национальной сборной, выступающему в Италии с 2017 года, пришлось вспомнить, в каких условиях он начинал играть в волейбол. Чемпион Украины в составе харьковского «Локомотива» 2016−2017 годов вышел на улицу и попрактиковался в перебрасывании мяча с напарницей — вероятно, с сестрой.
Отметим, что Плотницкий, еще находясь в конце марта в Италии, призвал своих соотечественников серьезно отнестись к пандемии коронавируса и более ответственно отнестись к карантину.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Плотницкий сделал скандальное заявление о войне с Россией, не исключив, что может поехать играть в страну-агрессор.
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