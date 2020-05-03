- 10:28 За коронавирус ответишь: Алиеву досталось от легенды российского футбола
- 10:28 В новой книге раскрыли, почему Меган Маркл не удалось стать второй принцессой Дианой
- 10:15 "Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19
- 09:57 Покончил с собой режиссер фильмов ужасов, создавший куклу Чаки
- 09:57 Подростки устроили дикий погром на кладбище под Запорожьем
- 09:57 Босния и Герцоговина не пропустила в страну российских военных медиков
- 09:52 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:29 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:24 «Врачи готовились объявить о моей смерти»: Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом
- 09:15 Матч «Динамо» вошел в число 50 лучших поединков в истории футбола
- 09:13 Сбежавшего из-под стражи "авторитета", пытавшегося прибрать к рукам Закарпатье, поймали в Кривом Роге
- 08:43 Вокруг Зеленского формируют информационное поле и часто вводят его в заблуждение, — Гончарук
Подростки устроили дикий погром на кладбище под Запорожьем (фото)
В Запорожской области в Гуляйполе подростки вместе с психически больным мужчиной устроили дикий погром на кладбище. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Запорожской области.
«На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что на кладбище неизвестные повредили более 20 надгробных памятников», — сообщили в полиции.
Инцидент произошел в субботу, 2 мая. Правоохранителям поступил сигнал о повреждении могил на местном кладбище, злоумышленников быстро нашли.
«Ими оказались местные жители — двое ребят 2010 рождения и мужчина 1993 года рождения. Установлено, что последний страдает психическими расстройствами. Решается вопрос о направлении его на проведение судебно-психиатрической экспертизы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
С малолетними и их родителями проведут профилактические беседы. Будет решаться вопрос об обращении в суд с ходатайством о принятии принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних.
Как писали «ФАКТЫ», такие случаи не являются редкостью в Украине. Так, в феврале в Николаевской области две пьяные ученицы лицея разбили несколько памятных плит на могилах на кладбище. А год назад в Винницкой области подросток разгромил около 60 могил.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!