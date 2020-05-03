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Происшествия

Подростки устроили дикий погром на кладбище под Запорожьем (фото)

9:57 3 мая 2020 286
Погром
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Запорожской области в Гуляйполе подростки вместе с психически больным мужчиной устроили дикий погром на кладбище. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Запорожской области.

«На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что на кладбище неизвестные повредили более 20 надгробных памятников», — сообщили в полиции.

Инцидент произошел в субботу, 2 мая. Правоохранителям поступил сигнал о повреждении могил на местном кладбище, злоумышленников быстро нашли.

«Ими оказались местные жители — двое ребят 2010 рождения и мужчина 1993 года рождения. Установлено, что последний страдает психическими расстройствами. Решается вопрос о направлении его на проведение судебно-психиатрической экспертизы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

С малолетними и их родителями проведут профилактические беседы. Будет решаться вопрос об обращении в суд с ходатайством о принятии принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних.

Как писали «ФАКТЫ», такие случаи не являются редкостью в Украине. Так, в феврале в Николаевской области две пьяные ученицы лицея разбили несколько памятных плит на могилах на кладбище. А год назад в Винницкой области подросток разгромил около 60 могил.

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