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В новой книге раскрыли, почему Меган Маркл не удалось стать второй принцессой Дианой
В Великобритании вышла в свет новая книга авторства Тома Куинна «Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл». Как сообщает издание Daily Mail, книга была написана по воспоминаниям слуг, служивших во дворце. Много внимания в ней уделено герцогине Сассекской, которая вошла в королевскую семью в мае 2018 года, выйдя замуж за принца Гарри, и покинула ее полтора года спустя, переселившись вместе с мужем и сыном за океан. Там, в частности, попытались объяснить, почему Меган Маркл, страстно желавшей походить на свою покойную свекровь, все же не удалось стать второй принцессой Дианой.
«Как и многие люди, не привыкшие иметь дело со слугами, Меган переборщила со властностью. С одной стороны, она хочет быть похожей на „народную принцессу“ Диану, а с другой стороны желает, чтобы люди становились перед ней по стойке смирно по щелчку ее пальцев», — говорится в книге. Так, Меган однажды накричала на одного из помощников Кейт Миддлтон. Это вызвало шок у жены принца Уильяма, которая поначалу встретила Меган очень тепло и постаралась сделать все, чтобы она чувствовала себя во дворце, как дома. Герцогиня Кембриджская заявила Меган, что она не имеет права так обращаться с людьми.
После этого инцидента отношения между герцогинями резко охладели. И вскоре был поднят вопрос о переезде Меган и Гарри из Кенсингтонского дворца, где они проживали по соседству с семьей принца Уильяма, во Фрогмор-коттедж, который находится в Виндзоре. После переезда Меган и Гарри, многие из слуг вздохнули с облегчением, так как не знали, как им обходиться с «американской герцогиней», которую иногда пренебрежительно называли между собой «облегченной версией Дианы».
В книге говорится также, что Меган нелегко было смириться с мыслью, что ее муж никогда не станет королем страны. И что их статус никогда не будет равен статусу Уильяма и Кейт.
В то же время Кейт Миддлтон слуги называют «одной из самых милых» представительниц королевской семьи, которая всегда любезна и предупредительна с персоналом — хотя, как и Меган, происходит из семьи простолюдинов.
Бывшую американскую актрису Маркл также беспокоило, что к ней могут относиться недостаточно уважительно из-за того, что она наполовину афроамериканка, и к тому же разведена. «В королевской семье есть реакционные элементы, которые на самом деле смотрят на нее сверху вниз, и она это знает. И иногда слишком остро реагирует — у нее нет такого уверенного способа общения с людьми, как у Кейт», — говорит инсайдер.
При этом предубеждения «старой гвардии» не разделяет королева Елизавета, которой Меган нравилась. У королевы появилась слабость к американцам — после того, как она встретилась с президентом США Бараком Обамой. Он настолько ей пришелся по душе, что она даже спрашивала у придворных, нельзя ли организовать его визит в Британию, уже когда Обама покинул пост главы державы.
В книге рассказывается и о самой принцессе Диане, некогда проживавшей в Кенсингтонском дворце. Так, она любила загорать на крыше дворца. Часто — полностью обнаженной. Однажды в таком виде она случайно предстала перед двумя строителями, который проводили ремонт. Однако они оказались джентльменами и, низко поклонившись принцессе, деликатно отвернулись — пока Диана спешно натягивала одежду.
Слуги также рассказали о том, что Диана и принц Чарльз никогда не были счастливы в браке — даже в самом его начале. И что ссоры между ними вспыхивали постоянно — буквально с первого же дня, когда они вместе поселились во дворце. Слугам часто приходилось пережидать за дверью, пока утихнут крики — прежде, чем войти в помещение.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри пожаловался друзьям, что его жизнь «перевернулась вверх тормашками».
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