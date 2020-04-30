Принц Гарри пожаловался друзьям, что его жизнь «перевернулась вверх тормашками» (фото)

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Принц Гарри, который вместе с женой и сыном переехал на постоянное место жительства в Лос-Анджелес, признался друзьям, что скучает по армии. Гарри, дважды побывавший в Афганистане, оставил военную службу в 2015 году, посвятив ей десять лет.

«Он был счастлив, когда служил в армии. Потом он встретил Меган и жизнь стала прекрасной. Но, думаю, он не предвидел, как повернется дело», — приводит слова инсайдера издание Daily Mail.

После того, как Гарри и Меган отказались выполнять обязанности высокопоставленных членов королевской семьи, принца лишили почетных военных званий (в том числе капитана-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский). Хотя он сохранил звания майора армии, капитана 3-го ранга Королевских ВМС и майора Королевских ВВС Великобритании.

Гарри служил в армии в течение десяти лет

Гарри полагает, что был бы более защищен от всей суматохи, с которой ему пришлось столкнуться за последнее время, если бы он все еще был в рядах армии. Ему не хватает царящего там «духа товарищества».

Герцог Сассекский также сказал, что «его жизнь перевернулась вверх тормашками» и он до сих пор не может в это поверить.

При этом Гарри не винит Меган за то, что она захотела вернуться на свою родину — в США.

Между тем американское издание Globe утверждает, что Гарри с удовольствием вернулся бы в Великобританию. Но Меган выдвинула ему ультиматум: «Мы можешь ехать, но мы с Арчи останемся». И призвала его принять «правильное решение». В итоге Гарри, который чувствует, что совершил большую ошибку, покинув отца, брата и бабушку, вынужден отказаться от своих планов, чтобы не лишиться супруги и сына. «Он мучается, разрываясь между единственной семьей, которую знал до сих пор, и обожаемыми им женщиной и ребенком. Он чувствует себя изолированным и одиноким и боится того, что может принести ему будущее», — утверждает источник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Принц Гарри презентовал спецвыпуск популярного мультсериала, в котором изобразили его бабушку и отца.

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