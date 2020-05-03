Украина

Одесская область вышла в "лидеры" по числу заболевших коронавирусом за сутки

Одесская область, где на утро 3 мая подтверждено 409 случаев заражения коронавирусом, 2 мая вышла в лидеры по количеству зараженных за сутки. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области — 80», — сказал министр.

В тройке лидеров, кроме Одесчины, 2 мая оказались Черновицкая область (73 новых больных) и Тернопольская, где обнаружили 45 новых случаев COVID-19.

Кроме того, Степанов предлагает проводить смягчение карантинных мероприятий и его сроки на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Министр напомнил, что ВОЗ дает четкий сигнал о том, что опасность находится еще на очень высоком уровне.

Напомним: 2 мая в Украине COVID-19 обнаружили у 502 человек, 9 больных от коронавирусной инфекции умерли. Всего, по состоянию на утро 3 мая, в Украине подтверждены 11 913 случаев COVID-19. Зафиксированы 288 случаев с летальным исходом и 1547 случаев выздоровления пациентов.

С 11 мая правительство Украины обещает смягчение карантина. 24 апреля правительство опубликовало план выхода из введенных ограничений, состоящий из пяти этапов.



ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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