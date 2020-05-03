Тельца ожидают важные переговоры, а Скорпиона — романтическое приключение: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Скорее всего, придется задуматься о смене приоритетов и заниматься тем, что не очень-то вам по душе и чего вы раньше не делали. Не нервничайте по этому поводу, старайтесь найти во всем положительные моменты. Ведь учиться чему-то новому не так уж и плохо.

ТЕЛЕЦ. Предстоит немало важных встреч и переговоров как с давними, так и с новыми деловыми партнерами. В некоторых вопросах постарайтесь искать компромиссы, учитывая интересы всех сторон. Это потребует больших затрат сил и энергии, причем рассчитывать вы должны только на себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятнее всего, ваш проект получит дополнительный толчок, благодаря чему удастся еще на один шаг продвинуться к намеченной цели. Интересные и креативные идеи могут принести даже небольшую прибыль.

РАК. Прекрасный период ожидается. Звезды сулят неплохие шансы для продвижения по карьерной лестнице, которыми следует незамедлительно воспользоваться. Не бойтесь браться за новые и сложные дела, высказывать вслух свои идеи и рацпредложения. Так же вас ждут приятные события и на личном фронте.

ЛЕВ. События последних дней могут изрядно выбить вас из колеи. Постарайтесь не нервничать и не делать резких движений. Не исключено также, что придется заняться решением чужой проблемы, правда, за это вам будут очень благодарны. Восстановить душевные и физические силы помогут массаж и прогулки на свежем воздухе.

ДЕВА. Вероятны непредвиденные обстоятельства, которые грозят разрушить все ваши планы. От вас потребуются быстрые и слаженные действия. Это будет касаться не только дел служебных, но также и личного характера. Финансовое положение сейчас довольно скромное, стоит тщательно планировать свои расходы.

ВЕСЫ. Нынче можно вздохнуть спокойно, и плыть по течению. А еще лучше — насладиться ничегонеделанием, вы это в полной мере заслужили. Прекрасный период для смены имиджа и избавления от вредных привычек.

СКОРПИОН. Для воплощения в жизнь ваших грандиозных планов стоит наладить тесные контакты с нужными людьми. Только заручившись их поддержкой, можете приступать к активным действиям. На любовном фронте звезды сулят романтическое приключение.

СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны в своих словах и действиях, иначе неприятных последствий вам не избежать. Не бросайтесь в крайности, во всем ищите золотую середину. Чтобы из-за стрессов и переживаний не ухудшилось ваше самочувствие, старайтесь смотреть на происходящее более позитивно.

КОЗЕРОГ. Осознание того, что вы делаете что-то не так и то, что казалось незыблемым, может в один миг разрушиться, не будет давать вам покоя и может даже лишить сна. Спокойно взгляните на проблему с другой стороны, а еще лучше — возьмите тайм-аут. Время все расставит на свои места.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что вырастет объем работы, но старайтесь браться только за то, что вам по силам. Окружающие не откажут вам в помощи, если вы их об этом попросите. Займитесь профилактикой здоровья, чтобы в будущем избежать серьезных проблем.

РЫБЫ. Постарайтесь быть сдержаннее и не раздражаться по пустякам. В этот период лучше отказаться от принятия важных, особенно судьбоносных, решений. Это хороший период для самообразования, также можете позволить себе приобретение нужной вещи для дома.

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