Спорт

Чемпион мира по футболу попал в скандал со снимком с изображением Ленина (фото)

Чемпион мира U20, футболист львовских «Карпат» Алексей Хахлев попал в скандал, опубликовав в своем Instagram фотографию с красным вымпелом, на котором изображен Владимир Ленин. Так футболист поздравил свою бабушку, подписав снимок «С днем рождения, главный командир!»

Позже футболист удалил фото, но «Карпатам» на официальном сайте пришлось попросить прощения у болельщиков и заявить, что считают поступок Хахлева недостойным и недопустимым. Клуб вынес Алексею строгое предупреждение и пообещал более серьезные санкции в случае повторения подобного.

«Футбольный клуб «Карпаты» считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был строго предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист — публичное лицо и не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будут проведены беседы о недопустимости подобных поступков.

Футбольный клуб «Карпаты» приносит искренние извинения болельщикам за поведение игрока", — сказано в заявлении клуба.

Пришлось приносить извинения за скандальную публикацию и самому Алексею Хахлеву.

«Я вырос в украинской семье, с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.

Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.

Для меня Крым — это Украина. Война на востоке Украины — агрессия со стороны Российской Федерации", — написал Алексей Хахлев в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родившийся в России футболист Александр Алиев ответил на вопрос: «Чей Крым?»

Фото ФК «Карпаты», Instagram



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