Украина

В МИДе рассказали, как "подпортили" страницу предательницы Поклонской в Facebook

Одиозная Наталья Поклонская попала в немилость у администрации Facebook. Страница бывшей «няши-прокурора», а сейчас депутата российской Госдумы с планами на дипломатическую карьеру лишилась статусной верифицирующей галочки.

Галочка о прохождении верификации в Facebook очень ценится пользователями социальной сети. Символом синего цвета помечаются страницы высокопоставленных лиц или известных персон, чтобы подписчики с первого взгляда понимали: имеют они дело с реальной знаменитостью или с многочисленными подражателями, фейковыми страницами, страницами-клонами.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич дал понять, что страницу Поклонской «понизили в статусе» не просто так. Сотрудники представительства приняли непосредственное участие в этой информационной операции. «Это, конечно, мелочь, но хорошая новость», — считает Кориневич.

Напомним, ранее Поклонская уже подвергалась санкциям со стороны администрации Facebook. Посты удалялись за враждебные высказывания, а аккаунт блокировался за нарушение норм социальной сети.

В интервью «ФАКТАМ» оперативный сотрудник СБУ Олег Самойленко призвал обязательно следить, стоит ли на Facebook-странице официального лица, структуры, объединения, группы галочка верификации. Игнорирование простого правила помогает врагу в его спецоперациях.

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