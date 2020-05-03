- 15:27 "Били доской от забора": полиция завела дело в связи с нападением на семью ромов в Киеве
- 15:22 В МИДе рассказали, как "подпортили" страницу предательницы Поклонской в Facebook
- 15:06 Чемпион мира по футболу попал в скандал со снимком с изображением Ленина
- 14:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 3 мая (обновляется)
- 14:42 В Киеве заметили колонну машин с российскими номерами: "ФАКТЫ" узнали, что это было
- 14:14 На Николаевщине приговорили мошенника, пытавшегося обмануть мать убитой Даши Лукьяненко
- 14:14 "Скажут, что испугались": Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не отменят парад на 9 Мая
- 13:57 Свитолина разбила свою машину
- 13:23 Мэры крупных украинских городов поддержали главу Черкасс в "войне" против Зеленского: кто и что заявил
- 13:16 Тепло закончится во вторник: синоптик предупредила о приближающемся похолодании
- 12:38 Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ на Луганщине, есть раненые
- 12:27 Карантин по-африкански: известная украинская спортсменка поделилась откровенными фото из Кении
В МИДе рассказали, как "подпортили" страницу предательницы Поклонской в Facebook
Одиозная Наталья Поклонская попала в немилость у администрации Facebook. Страница бывшей «няши-прокурора», а сейчас депутата российской Госдумы с планами на дипломатическую карьеру лишилась статусной верифицирующей галочки.
Галочка о прохождении верификации в Facebook очень ценится пользователями социальной сети. Символом синего цвета помечаются страницы высокопоставленных лиц или известных персон, чтобы подписчики с первого взгляда понимали: имеют они дело с реальной знаменитостью или с многочисленными подражателями, фейковыми страницами, страницами-клонами.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич дал понять, что страницу Поклонской «понизили в статусе» не просто так. Сотрудники представительства приняли непосредственное участие в этой информационной операции. «Это, конечно, мелочь, но хорошая новость», — считает Кориневич.
Напомним, ранее Поклонская уже подвергалась санкциям со стороны администрации Facebook. Посты удалялись за враждебные высказывания, а аккаунт блокировался за нарушение норм социальной сети.
В интервью «ФАКТАМ» оперативный сотрудник СБУ Олег Самойленко призвал обязательно следить, стоит ли на Facebook-странице официального лица, структуры, объединения, группы галочка верификации. Игнорирование простого правила помогает врагу в его спецоперациях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...