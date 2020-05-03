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Успел остановить машину: в Николаеве за рулем своего авто умер известный украинский тренер (фото)
В воскресенье, 3 мая, днем в Николаеве на проспекте Героев Сталинграда за рулем своего автомобиля Renault Logan умер известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер (ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти олимпийского чемпиона, жившего с пересаженным сердцем)
По информации местного издания «Новости-N», 76-летний мужчина возвращался с тренировки и в районе супермаркета «Магелан» внезапно почувствовал себя плохо, но успел нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль прямо посреди проезжей части. После этого водитель потерял сознание. Врач «скорой», прибывшей на место происшествия, констатировал смерть. Ее причиной стал, скорее всего, сердечный приступ.
Как отмечают в Николаевском региональном отделении Национального комитета Украины, Евгений Штермер являлся одним из наиболее выдающихся в Украине тренеров по велоспорту. Спортсменов к Олимпиадам и чемпионатам мира он готовил на протяжении сорока лет. Несмотря на преклонный возраст — 76 лет, он продолжал работать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства.
В последнее время тренер готовил своих воспитанников к Олимпиаде в Токио. В феврале Евгений Львович провел сбор в Турции, а после послабления коронавирусных ограничений начал проводить первые тренировки на николаевском шоссе.
Заслуженный тренер Украины и заслуженный работник физической культуры Украины Евгений Штермер был награжден орденом «За заслуги» III степени.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на 104-м году ушел из жизни легендарный тренер Игнасио Трельес, вошедший в историю мексиканского футбола как наставник, проведший наибольшее количество матчей (106) во главе национальной сборной. Тем временем экс-тренер «Карпат» возглавил загребское «Динамо» после смерти отца.
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