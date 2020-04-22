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Экс-тренер «Карпат» возглавил загребское «Динамо» после смерти отца (фото)
Бывший футболист и тренер львовских «Карпат» Игор Йовичевич назначен главным тренером загребского «Динамо». В последнее время 46-летний хорват работал с командой U-19, которая выбивала из Юношеской лиги УЕФА донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
«Чувствую смешанные эмоции. Мои родители много значат для меня. Потеря отца (Йовичевич-старший умер 11 апреля в 67 лет после продолжительной болезни. — Авт.) очень повлияла на меня, но я должен с этим бороться, моя память о нем никогда не угаснет. Он отдал этой команде 10 лет и всегда будет моим кумиром, поэтому это назначение — реализация моих детских мечтаний. Мой папа играл за «Динамо» практически без перерыва. Он не получал травм, а единственный раз, когда он не мог помочь, случился во время прохождения военной службы.
Я тренер-фанат этой команды, ведь отец привел меня сюда, когда мне было 4 года. Я всегда хотел стать тренером загребского «Динамо» — неважно когда.
Но также я чувствую большую ответственность. Мы попробуем продолжить путь прежнего наставника Ненада Белицы, но я, безусловно, добавлю кое-что свое. Надеюсь, большинство игроков не покинут команду. Я хочу, чтобы они знали, что перед ними — не только тренер, но и человек, который их ни в чем не обвинит", — цитирует Игора Йовичевича официальный сайт загребского «Динамо».
Отметим, что недавно умерший отец нового наставника «Динамо» Чедо Йовичевич был настоящей легендой хорватского футбола. Он сыграл за «Динамо» (Загреб) 390 поединков и выиграл с командой в 1980 году Кубок Югославии. Кстати, его внуки Филипп и Маркос (сыновья Игора Йовичевича) играют в молодежных составах загребского клуба.
Чедо Йовичевич (в центре) с сыном и внуками
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Фото ФК «Динамо» (Загреб)
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