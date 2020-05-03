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Спорт

Криштиану Роналду сделал дорогущий подарок маме (фото)

17:59 3 мая 2020 627
Криштиану Роналду с матерью
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду порадовал свою маму Марию Долорес, которая недавно перенесла инсульт, ценным подарком.

В первое воскресенья мая в Португалии отмечают День матери. По этому случаю 65-летняя Мария Долорес получила от своих детей роскошный Mercedes GLC Coupe стоимостью примерно 100 тысяч евро.

Фотографией с автомобилем мать Криштиану Роналду поделилась на своей странице в Instagram, добавив подпись: «Спасибо моим детям за подарки, которые я получила. Счастливого Дня матери!»

Отметим, что сейчас мать знаменитого футболиста восстанавливается после инсульта и находится с остальными членами семьи на карантине в своем доме на Мадейре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду пополнил свой автопарк шикарным Bugatti Centodieci.

Фото Instagram

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