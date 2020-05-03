- 19:58 Когда лучше заключать договора и налаживать отношения: лунный календарь на неделю
- 19:53 В России есть политик, готовый заменить Путина, но окружение президента против, — Соловей
- 19:11 Вокруг популярного интернет-магазина разгорается скандал из-за книги о войне на Донбассе
- 18:34 Урожая больше нет: в сети показали последствия сильного града на Житомирщине
- 17:59 Фрегат ВМС Украины вынудил российское судно спустить флаг в Черном море
- 17:59 Криштиану Роналду сделал дорогущий подарок маме
- 17:42 Полиция перекрыла доступ в "Добропарк" под Киевом, где расцвел миллион тюльпанов
- 17:28 "Гумпомощь" Путина для США оказалась непригодной: разгорается скандал
- 17:24 В Украине торжественно "похоронили" туристический сезон
- 17:12 В Казахстане из-за прорыва дамбы затоплены населенные пункты и тысячи гектаров земли
- 16:33 В Киеве спасли мужчину, спрыгнувшего в Днепр с Пешеходного моста
- 16:26 Частные предприниматели устроили протест под окнами Зеленского
Криштиану Роналду сделал дорогущий подарок маме (фото)
Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду порадовал свою маму Марию Долорес, которая недавно перенесла инсульт, ценным подарком.
В первое воскресенья мая в Португалии отмечают День матери. По этому случаю 65-летняя Мария Долорес получила от своих детей роскошный Mercedes GLC Coupe стоимостью примерно 100 тысяч евро.
Фотографией с автомобилем мать Криштиану Роналду поделилась на своей странице в Instagram, добавив подпись: «Спасибо моим детям за подарки, которые я получила. Счастливого Дня матери!»
Отметим, что сейчас мать знаменитого футболиста восстанавливается после инсульта и находится с остальными членами семьи на карантине в своем доме на Мадейре.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду пополнил свой автопарк шикарным Bugatti Centodieci.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт