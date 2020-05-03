Фрегат ВМС Украины вынудил российское судно спустить флаг в Черном море (видео)

Украина

Флагман украинского флота — фрегат «Гетман Сагайдачный» — провел учения в Черном море. Находясь в районе Голицинского газового месторождения (130 км от Одессы), экипаж флагмана зафиксировал нарушение морских правил российским судном. Танкер под флагом России, следовавший из оккупированных морских районов, поспешно спустил триколор с флагштока, пытаясь остаться неидентифицированным.

Украинский фрегат во время морских учений провел стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожил условного противника из зенитной автоматической артиллерийской установки АК-630. Кроме того, впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16.

Напомним, «Гетман Сагайдачный» в ходе международных учений подтвердил способность к поиску и слежению за подводными лодками, а также готовность к противолодочным операциям.

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