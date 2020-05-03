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В "непокорные" Черкассы зашли Нацгвардия и военная техника (видео)
В Черкассы введены подразделения Нацгвардии, на улицах вечером 3 мая была замечена военная техника. В городе убеждены, что это последствия конфликта между мэром Анатолием Бондаренко и центральной властью. Поводом для конфликта стала досрочная отмена в городе карантинных ограничений.
О прибытии в город нацгвардейцев сообщил Станислав Коломиец, советник мэра Черкасс.
«Вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома и поинтересовался, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что „патрулируют“. Я в Черкассах уже 7 месяцев и „КрАЗами“ мой район не патрулируют!», — заявил Коломиец.
Советник связывает присутствие силовиков в городе с возможными массовыми акциями. По словам Коломийца, полиция Черкасс вызвала городского голову на допрос 4 мая. В дальнейшем беседу со следователем по непонятным причинам перенесли на неопределенный срок. «Очевидно, испугались массовой акции. Хотя абсолютно ничего незаконного или, не дай Бог, агрессивного, никто не планировал», — уверен советник.
Напомним, карантинные ограничения в Черкассах ослаблены с 30 апреля, тогда как в целом по Украине предполагалось держать карантин до 11 мая.
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