Мир

Карантин в зоопарке: веселые пингвинята устроили первый в жизни заплыв (видео)

Пока украинская полярная экспедиция добиралась до Антарктиды, где сможет насладиться обществом пингвинов и других местных обитателей, в зоопарке города Сан-Диего в США были заняты другими важными делами: обучали маленьких пингвинят, которым всего несколько месяцев от роду, учиться плавать в отдельном бассейне.

Благо, для этого сейчас есть все условия: зоопарк свободен от посетителей, и никто не мешает его обитателям.

В течение последних нескольких недель команда по охране дикой природы проводила много времени с птенцами, чтобы подготовить их к жизни в колонии и построить доверительные отношения с членами команды. Это включало в себя обучение птенцов принимать пищу, подаваемую им вручную специалистами по охране дикой природы, а не через отрыжку родителей; и медленное знакомство пингвинят с другими жителями колонии.

Специалисты отметили, что оба молодых пингвина здоровы, растут быстрыми темпами, быстро учатся и адаптируются к своему обучению и окружающей среде.

«Немного стеснительные в силу своего трехмесячного возраста, они уже довольно самостоятельные детеныши», — сказала Дебби Дентон, специалист по уходу за дикой природой в зоне обитания пингвинов в зоопарке Сан-Диего.

Свои действия сотрудники зоопарка приурочили ко Всемирному дню пингвинов, который отмечался 25 апреля.

В просторном вольере для колонии очковых пингвинов в зоопарке Сан-Диего есть булыжный пляж, места для гнездования и скалы, имитирующие гранитные валуны, найденные на Боулдерс-Бич в Южной Африке, а также большой бассейн вместительностью более 200 млн галонов (почти один миллион литров). В месте обитания пингвинов установлена камера, которая ведет круглосуточную онлайн-трансляцию.

Сотрудники надеются, что со своей миссией они справились очень успешно, и маленькие пингвины станут частью колонии пингвинов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря карантину в зоопарке Гонконга впервые за девять лет смогли спариться панды.

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