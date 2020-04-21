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Наука и технологии

Украинская полярная экспедиция, в составе которой две женщины, наконец добралась до Антарктиды (фото)

17:00 21 апреля 2020 39
украинские полярники в Антарктиде
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Во вторник, 21 апреля, после 6 дней плавания корабль с 12-ю участниками 25-й украинской антарктической экспедицией кинул якорь возле острова Галиндез, на котором находится украинская полярная станция «Академик Вернадский» (напомним, из-за COVID-19 группа не смогла попасть в Антарктиду, как планировалось, в марте). Этот остров расположен примерно в нескольких километрах от материковой Антарктиды. Судно вышло из Чили. Его путь лежал через пролив Дрейка, славящийся частыми и очень сильными штормами. К счастью, на этот раз украинские полярники преодолели его без экстрима — погода была на редкость спокойной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врач экспедиции Игорь Дейнека. «Впору переименовать Дрейк lake в озеро Дрейка», — пошутил он.

В Антарктиде сейчас середина осени, на острове Галиндез стоит ветреная снежная погода. Это усложнит разгрузку, доставленных на станцию годичного запаса топлива и продовольствия, а также оборудования.

Из-за охватившей мир пандемии коронавируса экспедиция добиралась до Галиндеза больше месяца. Первая попытка полярников попасть в Антарктиду оказалась неудачной: из Стамбула группу вернули в Киев. Украинские дипломатические службы в нескольких странах добивались для полярников разрешений добраться до Чили, где их ждал корабль, на который загрузили шесть фур припасов. К счастью, усилия дипломатов увенчались успехом — со второй попытки экспедиция добралась до Чили. Там в отеле зимовщики прожили две недели на обсервации. И вот, наконец, 6 дней назад власти разрешили им сесть на корабль и отравиться в плавание к острову Галиндез.

Станция "Академик Вернадский"

«На „Вернадском“ их с нетерпением ждали коллеги 24 экспедиции, отзимовавшие там больше года, а также сезонный отряд ученых, который находился в Антарктиде несколько месяцев», — сообщил директор Национального научного антарктического центра Евгений Дикий.

В 24-й экспедиции в Антарктиде впервые за много лет участвовали две женщины. До этого 22 года подряд зимовки были исключительно мужскими. В прибывшей на станции команде вновь включили двух представительниц прекрасного пола — это биолог Евгения Прекрасная из Киева и гидролог и метеоролог харьковчанка Анна Соина.

Евгения Прекрасная (в центре) во время работы в сезонной экспедиции в Антарктиде в начале 2019 года. Фото из архива Евгении Прекрасной

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как украинские полярники отметили в Антарктиде Пасху.

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Фото со страницы в Facebook Национального научного антарктического центра

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