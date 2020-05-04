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Происшествия

Не смогли поделить свободный перекресток на Троещине: в Киеве в ДТП пострадали люди

5:50 4 мая 2020 61
ДТП на Троещине
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на понедельник, когда дорожное движение на улицах столицы практически замерло, в отличие от дневных часов, на перекрестке улиц Драйзера и Бальзака произошло столкновение автомобилей Kia и Nissan.

Корреспондент нашего издания побывал на месте происшествия, и ему удалось предварительно установить, что «японец» двигался по Бальзака вглубь жилого массива, а «кореец» — ему навстречу.

Водитель последнего, судя во всему, собирался на перекрестке повернуть налево.

Почему на свободном перекрестке этот маневр закончился столкновением, предстоит выяснить следствию.

В результате данного ДТП пострадала два человека.

Водителя Nissan застать на месте аварии не удалось, а водителю Kia было явно не до разговоров.

Улица Бальзака была закрыта от перекрестка в сторону правого берега несколько часов.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о более серьезном ДТП, которое произошло в далекой стране Чили: футболист клуба «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо на высокой скорости снес 60-летнего мотоциклиста, который скончался от полученных травм. Кроме того, сидевший на пассажирском месте Фернандес был доставлен в больницу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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