- 08:19 Умная бродячая кошка принесла больного котенка в больницу – врачи помогли
- 08:15 Путин нацелился на захват огромной части Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для Кремля
- 07:56 Вооруженные полицейские ловили тигра, который оказался скульптурой
- 07:55 Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов
- 07:38 В России рассказали, кто может заставить Путина вернуть Крым и Донбасс
- 07:36 Тельца ожидают важные переговоры, а Скорпиона — романтическое приключение: гороскоп на неделю
- 07:34 Когда лучше заключать договоры и налаживать отношения: лунный календарь на неделю
- 07:14 До +26 и грозы: синоптики огласили прогноз на начало недели
- 06:46 На штурм рекордов: самая сексуальная спортсменка мира возобновила тренировки
- 05:50 Не смогли поделить свободный перекресток на Троещине: в Киеве в ДТП пострадали люди
- 05:13 Совместные дети: сходству новой любовницы Жигунова с Анастасией Заворотнюк нашли объяснение
- 04:45 Разберутся без военной техники: в Черкасской ОГА рассказали, как добьются отмены смягчения карантина
На штурм рекордов: самая сексуальная спортсменка мира возобновила тренировки
Благодаря тому, что в Германии снижается скорость распространения коронавируса и смертность от него, спортсмены могут снова вернуться к тренировкам.
Одна из тех, кому не терпится выйти на стадион — бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе несколько лет назад признало самой сексуальной спортсменкой мира.
Интересно, что радость Алисы получалась «двойной»: к началу тренировок у нее прорезался зуб мудрости, о чем девушка поспешила рассказать в в Instagram.
«Моя неделя отдыха (из-за моего зуба мудрости) почти закончилась… Я надеюсь, что смогу снова начать тренироваться в понедельник. Странно, что сейчас у меня так много времени для других дел», — поделилась Алиса с фолловерами.
В ответ фанаты забросали ее сердечками и засыпали комплиментами о красивом личике и стройной фигуре.
Чуть позже Шмидт поделилась наблюдениями о том, какие напитки и блюда помогают ей зарядиться перед началом выполнения упражнений. Оказывается, сегодня ее любимыми «бустерами» являются ледяной чай и напиток из маракуйи.
Возможно, благодаря им Шмидт сможет улучшить свои достижения: как известно, в 2017 году она завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали о «самой сексуальной футболистке» мира — это форвард «Орландо Прайд» Алекс Морган. Интересно, что даже будучи на девятом месяце беременности, обладательница «золота» Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по футболу в составе сборной США, продолжала в апреле тренировки!
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин нацелился на захват огромной части Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для Кремля
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...