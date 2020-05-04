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Мир

На штурм рекордов: самая сексуальная спортсменка мира возобновила тренировки

6:46 4 мая 2020 614
Алиса Шмидт
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Благодаря тому, что в Германии снижается скорость распространения коронавируса и смертность от него, спортсмены могут снова вернуться к тренировкам.

Одна из тех, кому не терпится выйти на стадион — бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе несколько лет назад признало самой сексуальной спортсменкой мира.

Интересно, что радость Алисы получалась «двойной»: к началу тренировок у нее прорезался зуб мудрости, о чем девушка поспешила рассказать в в Instagram.

«Моя неделя отдыха (из-за моего зуба мудрости) почти закончилась… Я надеюсь, что смогу снова начать тренироваться в понедельник. Странно, что сейчас у меня так много времени для других дел», — поделилась Алиса с фолловерами.

В ответ фанаты забросали ее сердечками и засыпали комплиментами о красивом личике и стройной фигуре.

Чуть позже Шмидт поделилась наблюдениями о том, какие напитки и блюда помогают ей зарядиться перед началом выполнения упражнений. Оказывается, сегодня ее любимыми «бустерами» являются ледяной чай и напиток из маракуйи.

Возможно, благодаря им Шмидт сможет улучшить свои достижения: как известно, в 2017 году она завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «самой сексуальной футболистке» мира — это форвард «Орландо Прайд» Алекс Морган. Интересно, что даже будучи на девятом месяце беременности, обладательница «золота» Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по футболу в составе сборной США, продолжала в апреле тренировки!

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