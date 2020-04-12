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Самая сексуальная футболистка мира тренируется с гирей, будучи на 9-м месяце беременности: впечатляющее видео
Обладательница «золота» Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по футболу в составе сборной США, форвард «Орландо Прайд» Алекс Морган продолжает тренироваться, будучи на девятом месяце беременности. Видео тренировки одна из самых красивых футболисток мира выложила на своей странице в Instagram.
30-летняя американка, которая с 2014 года замужем за экс-футболистом «Лос-Анджелес Гэлекси» Сервандо Карраско, выполнила приседания с гирей, выпады, отжимания и ряд других упражнений.
Кстати, большинство фанатов в Instagram поддержали футболистку в стремлении сохранить физическую форму во время беременности и восхитились ее целеустремленностью. Но есть и те, кто не в восторге от решения будущей мамы. «Будь осторожна», — попросил один болельщик, «это слишком рискованно, мэм», — высказался другой пользователь.
Отметим, что Алекс Морган выиграла Олимпийские игры в 2012 году, а чемпионаты мира — в 2015-м и 2019-м. В 169 матчах за сборную США форвард забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» американка в 2017 году добыла главный трофей Лиги чемпионов.
Кстати, пожалуй, самая сексуальная футболистка мира Алекс в свое время написала серию из четырех книг под названием The Kicks, рассказав в своих произведениях о четырех американских девчонках-футболистках, которые пробивают себе дорогу к успеху в любимой игре миллионов. Книжки Морган имели большой успех в США. Одна из частей вошла в десятку самых продаваемых книжек для детей школьного возраста по версии The New York Times за 2013-й год, а в 2015-м по книгам Алекс сняли одноименный сериал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионки мира по футболу в составе сборной США отгуляли свадьбу в Майами.
Фото famousface. us, Sports Illustrated
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..