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Украина

До +26 и грозы: синоптики огласили прогноз на начало недели

7:14 4 мая 2020 227
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Новая неделя начнется с дождей и гроз. Возможен град и шквалы, подобные тем, что накануне доставили немало бед жителям западных областей. Также ожидается снижение температуры.

4 мая в Украине грозы и град, во время дождей шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Днем воздух прогреется до 23°, особенно тепло будет на юге и в восточной части страны — там до +26°.

погода

5 мая дождливо-грозовая погода останется, а дневная температура снизится. На востоке до +21°, в центре до 18−19°, на западе до 13−15°.

погода

Напомним, по народным приметам прохладно будет до 20-х чисел мая и только третья декада мая порадует теплом. Об этом в статье «Дожди с грозами и летнее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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