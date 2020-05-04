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В Киеве заметили кортеж из 40 машин: сеть вскипела из-за видео
В центре Киева был замечен гигантский кортеж — из 38 автомобилей, включая микроавтобусы охраны, медавтомобиль и полицейские машины сопровождения. Еще два авто блокировали дорогу для встречного транспорта. Ранее самым большим считался кортеж, организованный во время визита в Украину премьера Израиля. Теперь оказалось, что рекорд нетрудно превзойти.
Видео было снято одним из тех, кто дожидался на перекрытой улице, пока «кавалькада» проедет и патрульные разрешат движение. Запись была опубликована 3 мая, но дата съемки неизвестна.
38 велосипедів клоуна pic.twitter.com/uYDyRJ3AKP— Каменяр (@hu_lviv) May 3, 2020
Кому из официальных лиц понадобился кортеж, неизвестно. Но, учитывая количество машин сопровождения, пользователи соцсетей предположили, что в одном из авто мог ехать президент Украины. Это вызвало бурное возмущение в сети: многие не видели такого кортежа со времен визита в Киев лидера США.
Напомним, несмотря на обещания президента Зеленского, кортежи в Киеве не исчезли. Последний раз рекордных размеров вереницу автомобилей киевляне могли наблюдать в декабре 2019 года. Тогда в Управлении госохраны объяснили, что кортеж потребовался на время визита в Украину грузинского премьера.
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