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- 09:10 После Путина Украине будет еще хуже: российский бизнесмен рассказал, кто на самом деле управляет РФ
После Путина Украине будет еще хуже: российский бизнесмен рассказал, кто на самом деле управляет РФ
В случае ухода из власти российского президента Владимира Путина, который не оставляет планы по дальнейшему захвату украинских территорий, станет еще хуже, в том числе, и для Украины.
Такую точку зрения в интервью «УНИАН» высказал российский предприниматель Дмитрий Потапенко и добавил: «Россией управляет коллективный Путин».
По его словам, ситуация не изменится, поскольку в России — государственная экономика. «Здесь ключевое то, что происходит внутри кланов, причем эти кланы вооружены. Еще их ошибочно называют олигархами, хотя таковыми они не являются в чистом виде. Когда говорят об уходе Путина, почему-то не замечают, что сейчас происходит в России. Здесь создается цифровой ГУЛАГ», — отметил он.
Бизнесмен напомнил, что в данный момент в России в связи с пандемией коронавируса для того, чтобы выйти из дома ввели специальные qr-коды, которые не нужны тем, у кого есть «ксивы». «Хочу обратить внимание — раз мы все-таки общаемся с украинской аудиторией — на материалы Нюрнбергского процесса. Там одно из обвинений — присвоение номеров и обезличивание людей. Так вот, в РФ у каждого гражданина, у меня в том числе, есть qr-код и есть цифровое обозначение. У нас ничуть не лучше, чем у заключенного при нацистской Германии», — добавил он.
Дмитрий Потапенко также подчеркнул, что «мало кто понимает глубинные причины существования Путина»: «Путин — это не человек, это, по сути дела, коллективное управление страной. Поэтому до тех пор, пока не будут подниматься все пласты, а будет персонификация этого зла, понимания не будет», — добавил Потапенко.
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