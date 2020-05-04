Пэрис Хилтон на карантине рисует котиков и делает коллажи (видео)

Шоу-бизнес

Американская светская львица, модель, телезвезда и бизнес-леди Пэрис Хилтон показала, чем занимается на карантине. Оказывается, 39-летняя звезда увлеклась искусством. Она делает коллажи и рисует картины — к примеру, портреты котиков. Для этого у нее есть отдельная комната, где обустроена «мастерская художника». Некоторые свои работы она выставляет на благотворительные аукционы. А один из кошачьих портретов она подарила маме своего бойфренда.

Пользователи сети разделились во мнениях. Одни говорят, что «искусство» Хилтон — на уровне школьницы начальных классов. Другие считают, что ее работы вполне достойны. «Она ведь не требует выставлять их в музеях. Имеет право рисовать для собственного удовольствия», «По крайней мере, у нее есть хобби», — писали защитники мисс Хилтон и хвалили ее креативность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дед-миллиардер Пэрис Хилтон завещал 97% своего состояния благотворительному фонду.

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