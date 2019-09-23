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Дед-миллиардер Пэрис Хилтон завещал 97 % своего состояния благотворительному фонду
Стали известны подробности завещания миллиардера Бэррона Хилтона. Последний из остававшихся в живых детей основателя сети знаменитых отелей Hilton Конрада Хилтона умер в возрасте 91 года 19 сентября. У Бэррона осталось восемь детей, 15 внуков (в том числе светская львица и модель Пэрис Хилтон) и четверо правнуков.
Как пишет издание Daily Mail, 97 процентов своего 2,5 миллиардного состояния Бэррон Хилтон распорядился передать благотворительному фонду, основанному в 1944 году его отцом. Фонд The Conrad N. Hilton Foundation помогает больным СПИДом детям, жертвам стихийных бедствий, бездомным и прочим нуждающимся.
Родственники Бэррона разделят между собой оставшиеся миллионы.
В 2007 году Хилтоны перестали быть владельцами «одноименных» отелей после продажи своей гостинничной империи Blackstone Group за 26 миллиардов долларов.
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