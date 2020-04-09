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Шоу-бизнес

39-летняя Пэрис Хилтон показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии (видео)

14:35 9 апреля 2020 427
Пэрис Хилтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская модель, светская львица, актриса и бизнес-леди Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Rollacoaster. Она позировала топлес, а также нарядившись в боди-стринги.

Кроме того, 39-летняя Пэрис дала изданию в интервью, в котором заявила, что в 1990-е года она «создала совершенно новый жанр знаменитостей».
Хилтон также отметила свой талант законодательницы мод. «Я всегда была впереди времени и была инноватором… Я надевала так много вещей, которые никто еще не носил. Причем у меня не было стилиста, я все делала сама», — сказала она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дед-миллиардер Пэрис Хилтон завещал 97% своего состояния благотворительному фонду.


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