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Политика

Рады в смартфоне не получилось: депутаты умудряются прогуливать даже онлайн-заседания

12:23 4 мая 2020 42
рада пустая
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Анализ работы Верховной Рады в период карантина приводит к неутешительным выводам. Переход на онлайн-заседания не помог избавиться от такого постыдного явления как депутаты-прогульщики. Для нескольких десятков парламентариев неподъемной задачей стало найти смартфон и присоединиться к рабочей дискуссии.

«Народным депутатам даже не требовалось выходить из дома, достаточно было взять в руки смартфон. Однако и это оказалось нереальным для части парламентариев… Во время карантина присутствие на заседаниях должно было приблизиться к 100%. Но реальная ситуация оказалась немного иной», — рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

30 марта Рада разрешила проводить заседания комитетов в формате видеоконфенции. За апрель состоялось 29 таких заседаний. В целом по итогам работы народные депутаты присутствовали на дискуссии 406 раз, отсутствовали — 68 раз, то есть в 17% случаев заседания игнорировались.

Как отмечает КИУ, случаи, когда к онлайн-заседанию приобщались все 100% участников, были единичными. Зато на онлайн-заседание финансового комитета 7 апреля не пришел каждый четвертый депутат. Работу в экологическом комитете 14 апреля проигнорировал каждый третий парламентарий.

Напомним, с начала 2020 года заработал закон о штрафах для депутатов за прогулы заседаний. Тем не менее, ситуацию с плохой посещаемостью Рады закон кардинально не исправил.

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