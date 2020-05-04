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Происшествия

«Выпил пива»: в Киеве в стельку пьяный мужчина протаранил три машины (видео)

12:37 4 мая 2020 232
ДТП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 4 мая, в Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Ранее в столице скутеристы сбили женщину.

Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, на Броварском проспекте пьяный водитель сначала врезался в такси Renault. Затем он пытался скрыться места происшествия и при этом разбил еще два авто: Lada, Volkswagen. На месте происшествия образовался серьезный затор.

К счастью, в ДТП не пострадали люди.

Виновник аварии был в состоянии опьянения и заявил, что «выпил пива». Он также утверждает, что ехал со скоростью всего 50 км/ч.

Видео с места аварии (присутствует ненормативная лексика):

Ранее сообщалось, что в Киев «всмятку» разбились две машины.

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