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«Выпил пива»: в Киеве в стельку пьяный мужчина протаранил три машины (видео)
В понедельник, 4 мая, в Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Ранее в столице скутеристы сбили женщину.
Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, на Броварском проспекте пьяный водитель сначала врезался в такси Renault. Затем он пытался скрыться места происшествия и при этом разбил еще два авто: Lada, Volkswagen. На месте происшествия образовался серьезный затор.
К счастью, в ДТП не пострадали люди.
Виновник аварии был в состоянии опьянения и заявил, что «выпил пива». Он также утверждает, что ехал со скоростью всего 50 км/ч.
Видео с места аварии (присутствует ненормативная лексика):
Ранее сообщалось, что в Киев «всмятку» разбились две машины.
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