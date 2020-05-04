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Политика

За кого украинцы готовы голосовать на выборах президента: свежие данные соцопроса

12:51 4 мая 2020 201
выборы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Если бы выборы президента проходили в апреле 2020 года, каждый четвертый украинец (27,7%) голосовал бы за Владимира Зеленского, 9,7% поддержали бы Петра Порошенко. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии на основании телефонного соцопроса 17−25 апреля. Были опрошены 4024 взрослых жителя Украины.

В ходе того же исследования выяснилось, что 8% украинцев готовы голосовать за Юрия Бойко, 6,3% за Юлию Тимошенко, 4,1% — за Игоря Смешко. Остальные кандидаты набрали меньше 3% сторонников.

Также социологи обращают внимание, что большой процент украинцев либо не собирается идти на выборы, либо придет на участки, только чтобы испортить бюллетень. Так, более 20% опрошенных не определились с кандидатом, 2,4% определились, но не нашли свою симпатию в опроснике, 3,6% собираются вычеркнуть всех претендентов, 8,5% не собираются голосовать, 2,7% отказались отвечать.

Опрос проводился среди жителей подконтрольных Украине территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7%.

Напомним, социологи в интервью «ФАКТАМ» предупреждали, что в ближайшее время в Украине ожидается медленное снижение доверия к Зеленскому за счет сокращения числа «мечтателей». Рейтинги резко не обрушатся, разве что будут приняты совсем уж неприемлемые решения.

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто уверен, что какой бы ни была политика Зеленского, часть населения все равно разочаруется из-за отсутствия конкретики у кандидата перед выборами.

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