- 13:16 Дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 13:12 Первый польский отряд въехал в Киев на трамвае: 100 лет назад из города изгнали российских оккупантов
- 13:06 Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция
- 12:54 В случае выборов в Раду прошли бы четыре партии: кто остается за бортом (соцопрос)
- 12:53 Шикарная фигура: дочь Веры Брежневой порадовала горячими фото
- 12:51 За кого украинцы готовы голосовать на выборах президента: свежие данные соцопроса
- 12:37 «Выпил пива»: в Киеве в стельку пьяный мужчина протаранил три машины
- 12:29 Враг не спит: на майские праздники в соцсетях активизировались российские пропагандисты
- 12:23 Рады в смартфоне не получилось: депутаты умудряются прогуливать даже онлайн-заседания
- 12:12 «Жалкая врунья»: в сети жестко раскритиковали фильм Регины Тодоренко о домашнем насилии
- 12:03 Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
- 12:02 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
В случае выборов в Раду прошли бы четыре партии: кто остается за бортом (соцопрос)
Эксперты Киевского международного института социологии, ранее констатировавшие снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, выяснили, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля 2020 года, 5-процентный барьер преодолели бы лишь четыре политические силы.
Так, 18,5% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 9% - за партию «Оппозиционная платформа — За Жизнь», 8,7% - за партию «Европейская Солидарность» и 6,8% - за партию «Всеукраинское объединение «Батьківщина».
Все другие политические силы не набрали бы голосов, необходимых для прохождения в парламент.
Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются временно неконтролируемые правительством территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 4024 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социологи из КМИС выяснили, за кого украинцы готовы голосовать на выборах президента Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».