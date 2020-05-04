Политика

В случае выборов в Раду прошли бы четыре партии: кто остается за бортом (соцопрос)

Эксперты Киевского международного института социологии, ранее констатировавшие снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, выяснили, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля 2020 года, 5-процентный барьер преодолели бы лишь четыре политические силы.

Так, 18,5% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 9% - за партию «Оппозиционная платформа — За Жизнь», 8,7% - за партию «Европейская Солидарность» и 6,8% - за партию «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Все другие политические силы не набрали бы голосов, необходимых для прохождения в парламент.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются временно неконтролируемые правительством территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социологи из КМИС выяснили, за кого украинцы готовы голосовать на выборах президента Украины.

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