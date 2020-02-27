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Украина

Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев: обнародованы свежие данные

17:45 27 февраля 2020 181
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В последние два месяца граждане Украины значительно изменили свою оценку действующей власти. Ранее Киевский международный институт социологии выяснил, что большинство украинцев против легализации азартных игр.

КМИС проводил опрос с 21 по 25 февраля 2020 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не вошли оккупированные территории Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью.

К президенту Владимиру Зеленского в феврале положительно относятся 47% опрошенных, а отрицательно — 24%. В декабре эти показатели составляли 60% и 14% соответственно.

К премьеру Алексею Гончарука в феврале положительно относятся 8% опрошенных, а отрицательно — 33%. В декабре доля положительно относящихся составляла 12%, а негативно — 22%.

К Дмитрию Разумкову положительно относятся 21% опрошенных, а отрицательно — 16%. По сравнению с декабрем число относящихся негативно возросло на 5%.

Ухудшилась также оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем: на 15 процентных пунктов стало меньше одобряющих его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентов возросла доля тех, кто работу не одобряет (с 25% до 40%).

Ранее сообщалось, что названы причины, которые обязательно приведут к падению рейтинга Зеленского.

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