Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)

Украина

В Украине готовятся принять важное решение по поводу выхода из карантина. Оно будет озвучено на заседании Кабинета министров, которое назначено на 13.00.

Начинать ослаблять карантин власть готова с 11 мая. «Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов», — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в Кабмине был подготовлен ориентировочный план выхода из карантина. Первыми предлагалось открыть для прогулок парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров.

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