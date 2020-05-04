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Украина

Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)

13:06 4 мая 2020 61
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине готовятся принять важное решение по поводу выхода из карантина. Оно будет озвучено на заседании Кабинета министров, которое назначено на 13.00.

Начинать ослаблять карантин власть готова с 11 мая. «Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов», — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.


Напомним, в Кабмине был подготовлен ориентировочный план выхода из карантина. Первыми предлагалось открыть для прогулок парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров.

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