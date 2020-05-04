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Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)
В Украине готовятся принять важное решение по поводу выхода из карантина. Оно будет озвучено на заседании Кабинета министров, которое назначено на 13.00.
Начинать ослаблять карантин власть готова с 11 мая. «Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов», — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, в Кабмине был подготовлен ориентировочный план выхода из карантина. Первыми предлагалось открыть для прогулок парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».