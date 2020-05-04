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Пользователей соцсети возмутили нечеткие ответы замминистра образования Егора Стадного о проведении экзаменов

14:16 4 мая 2020 116
Пользователей соцсети возмутили нечеткие ответы замминистра образования Егора Стадного о проведении экзаменов
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса продлили до 12 мая. В связи с этим закрыты и все учебные заведения, поэтому в Министерстве образования и науки в прямом эфире решили ответить на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов. Однако многих пользователей Facebook возмутили нечеткие ответы замминистра образования Егора Стадного, который признал, что у Министерства нет пока ответов на многие вопросы.

«В условиях такой напряженной ситуации к ответам никто не готов… Все происходит пробами на практике», — сказал Стадный.

В свою очередь, отвечая на обращения от творческих вузов с просьбой дать разъяснение, как проводить выпускные экзамены, которые невозможно организовать дистанционно (например, оркестровую игру) Стадный заявил, что «мы (руководство МОН. — Авт) не являемся специалистами во всем на свете… Мы хотели бы изучить опыт и не говорить, что это ответственность университетов, хотя на самом деле так и есть, и подсказать посоветовать, что надо сделать в такой ситуации, чтобы не было этого «футбола».

Он также не дал однозначного ответа, возобновится ли очное обучение в вузах в нынешнем году и как будет проходить выдача документов о среднем образовании. Стоит также отметить, что вопросы задавались не в прямом эфире, а были присланы подписчиками заранее.

Ранее министерство в ответ на просьбы вузов разработать и утвердить механизм надежной идентификации студентов при проведении аттестационных экзаменов и защиты дипломных работ онлайн, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации и программное обеспечение, а студентов призвало руководствоваться академической добропорядочностью и не использовать плагиат.

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