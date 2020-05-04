День ангела Виталия: поздравления и красивые открытки

Общество и люди

Во вторник, 5 мая, День ангела у Виталиев. Вы обязательно должны поздравить всех именинников.

А «ФАКТЫ» подготовили подборку открыток и поздравлений.

Классный парень ты, Виталий.

Поздравления принимай.

Будь успешен и удачлив,

Богатей и процветай.

Пожелать хочу здоровья,

Мира, благ твоей семье.

Чтобы счастья полный короб

Принесла судьба тебе.

***

Виталий, в твое имя заложена жизнь. Так пусть она будет здоровой и счастливой у тебя и твоей семьи, благополучной и полной радостных моментов! Радуйся каждому новому дню. Пусть все твои планы удаются, а неудачи проходят стороной. С днем Ангела!

***

Виталий, пусть тебе везет,

Всего хорошего желаю,

Пусть Солнце рядышком плывет

И никогда не оставляет!

Тебя пусть любят, ты люби,

Храни семью свою от горя,

Ты знай, удача впереди,

Ее ты встретишь в жизни скоро!

Не унывай и не сдавайся,

По жизни весело шагай,

Почаще смейся, улыбайся,

Тогда найдешь свой личный рай!



***

Я желаю будней ярких,

Фантастических реалий,

Будет пусть счастливой жизнь,

Радости тебе, Виталий.

Пусть все то, что загадаешь,

Исполняется всегда,

Дарит щедрые подарки

Чаще пусть тебе судьба.

Рядом друг пусть будет верный

И любимая с тобой,

Будь активным, только первым,

Будь всегда самим собой.



Также в этот день именины у Дмитриев. Поздравления для них вы можете найти здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter