Происшествия

Под Днепром грузовик смял легковушку: есть жертвы (фото, видео)

В воскресенье, 3 мая, в конце дня произошло ДТП в Софийском районе Днепропетровской области. Ранее на Днепропетровщине столкнулись поезд и автомобиль.

ДТП произошло на трассе Днепр — Николаев возле села Каменка. Столкнулись два автомобиля легковушка «Mazda 3» и грузовик МАN.

Двух пострадавших из легкового авто госпитализировали — женщину 2001 г. р. и мужчину 1996 г. р. Водитель 1990 г. р. и одна из женщин-пассажиров 2002 г. р. погибли. Их тела пришлось извлекать из машины при помощи шанцевого инструмента. Водитель грузовика не пострадал.

Трасса была залита топливом, которое пришлось убирать для возобновления движения.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Николаевом автомобиль попал в аварию на месте бывшего блокпоста.

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