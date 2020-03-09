Происшествия

Смертельное ДТП под Николаевом: автомобиль влетел в блиндаж бывшего блокпоста (фото, видео)

Вечером 8 марта на автодороге Н-11 Днепр — Николаев, возле села Мешково-Погорелово автомобиль Volvo выехал за пределы проезжей части и угодил в глубокую яму, оставшуюся от блиндажа на месте бывшего блокпоста, установленного в 2014 году.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Николаевской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя девушка-пассажир погибла на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир попали в больницу с тяжелыми травмами.

Что стало причиной того, что водитель не справился с управлением машиной, выясняют полицейские. Открыто уголовное производство, назначены экспертизы.

Как пишут николаевские интернет-издания, ранее на этом же месте произошло уже не менее десятка ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП с переворотом в Киеве, на Житомирской трассе.

А накануне под Киевом грузовик раздавил легковушку, фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте смертельного ДТП.

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