Маршмеллоу – счастье для детей: легкий рецепт из трех ингредиентов (фото)

Стиль жизни

Маршмеллоу — любимое лакомство детей. Да и многие взрослые к нему неравнодушны. Маршмеллоу напоминает суфле и пастилу, но не является ни тем, ни другим. Разноцветные конфетки могут быть любой формы. Нередко ими украшают торты и прочие десерты. И смотрится это невероятно красиво. А приготовить маршмеллоу несложно и в домашних условиях, тем более что во время карантина у многих появилось свободное время. К процессу создания лакомства можно привлечь детишек — они будут просто счастливы! Важно и то, что маршмеллоу — лакомство бюджетное. А его домашний вариант — гарантия того, что в нем только натуральные ингредиенты. Легкими рецептами маршмеллоу с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Елена Зиберт, а также посоветовала, как правильно его хранить. Ранее Елана рассказала, как приготовить дома ароматный хлеб с хрустящей корочкой.

— Впервые упоминание о маршмеллоу встречается еще в Древнем Египте, — рассказывает Елена Зиберт. — Тогда липкой клейкой белой массой из растения алтея лечили ангину. А так как вкус у него был горький, добавляли мед. Позже из алтея, орехов и сахарного сиропа начали делать мягкие жевательные конфеты. В XIX веке во Франции вместо алтея стали использовать хорошо взбитый яичный белок и крахмал, затем и белок стали заменять желатином. А в конце 1940-х годов XX века в Америке придумали, как сделать маршмеллоу с помощью производственных технологий.

Рецептов маршмеллоу очень много. И приготовить это лакомство в домашних условиях несложно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Сначала нужно подготовить поверхность, на которую мы будем отсаживать готовые маршмеллоу. У меня это 2−3 листа пергамента. Мы смазываем их растительным маслом и через ситечко посыпаем кукурузным крахмалом. Также готовим 1−2 кондитерских мешка (если маршмеллоу будем придавать цвет, мешков нужно больше). Самый простой рецепт такой.



Маршмеллоу Желатин (15 г) замачиваем в 60 г воды до набухания. Варим сироп из 200 г сахара и 60 г воды. При желании добавить ванилин на кончике ножа. Сироп должен закипеть и нагреться до 112 градусов (если нет термометра, варим около 3−6 минут на маленьком огне). Готовность проверяем так: капаем сироп в холодную воду, если каплю затем можем сформировать в мягкий шарик, сироп готов. А пока сироп варится, разбухший желатин ставим на водяную баню, чтобы он растворился. И затем миксером взбиваем его (примерно 3 минуты). Снимаем с огня сироп и вводим тонкой струйкой, не прекращая взбивать желатин. Взбиваем на высокой скорости, пока масса не станет белоснежной, очень густой и не такой горячей. Это займет 8−12 минут. Затем перекладываем массу в кондитерский мешок, делаем надрез диаметром около 1 см, и выдавливаем полоски маршмеллоу на подготовленные листы пергамента. Спустя три часа посыпаем маршмеллоу кукурузным крахмалом (если хотим послаще, можно смешать крахмал с сахарной пудрой), отклеиваем пергамент и ножницами нарезаем полоски маршмелоу на кусочки нужной нам длины. Ножницы постоянно нужно макать в крахмал, потому что маршмеллоу очень липкие. Лишний крахмал (или крахмал и сахарную пудру) снимаем, встряхнув маршмеллоу в сите.

Маршмеллоу – лакомство простое в приготовлении и очень бюджетное

— Этот рецепт хорош тем, что продукты используются самые простые, — продолжает Елена Зиберт. — Все они есть практически в каждом доме.

— Как приготовить маршмеллоу со вкусом фруктов и ягод?

— Очень вкусным получается лакомство на ягодном пюре.

Маршмеллоу на ягодном пюре Для его приготовления понадобится 30 г желатина и 60 г воды. Нужно залить желатин водой, чтобы он набух. Затем на водяной бане его растопить и добавить 130 г густого ягодного пюре (у меня это черная смородина), маршмеллоу получаются цвета фуксии (розово-сиреневые). Взбивать миксером, пока готовим сироп из 400 г сахара и 120 г воды. Дальше точно так же доводим сироп до 112 градусов, вводим в ягодно -желатиновую смесь и взбиваем до пиков. Отсаживать можно как полосками, так и сделать фигурки каких-нибудь зверюшек. Работать нужно быстро, ведь желатин при остывании выдавливается с трудом. Если хотим сделать, например, улиток, отверстие в мешке отрезаем небольшое и выдавливаем смесь таким образом: сначала «голова» и «тело» улитки, затем «закручиваем» раковины, после чего аккуратными движениями ставим рожки. Глазки рисуем пищевым фломастером или зубочисткой, которую обмакнули в пищевой краситель.

Маршмеллоу на основе ягодного пюре можно придать форму улиток

— Посоветуйте, пожалуйста, как лучше хранить маршмеллоу.

— Маршмеллоу хранят в закрытом контейнере до 2 недель. Это лакомство очень вкусно с кофе, какао, горячим шоколадом. Дети в восторге, если в молочной пене плавают зверюшки из маршмеллоу.

— Для творческого человека всегда важно вдохновение. Где вы его черпаете в столь непростое время?

— Вдохновляют дети, их у нас в семье трое, и хочется сделать им что-то приятное.

Такие крокодильчики приведут детей в восторг

— Над чем сейчас работаете?

— Совершенствую рецепты лакомств: пахлавы, печенья, мороженого. Благо времени для этого сейчас достаточно.

— Елена, как, с вашей точки зрения, изменится кондитерский мир после пандемии?

— Мне кажется, станет еще более развита услуга доставки, популярными будут продажи через интернет. И, конечно, много людей научатся вкусно готовить. Мне кажется, мир даже обогатится какими-то новыми рецептами, которые спустя годы, возможно, станут классикой.

Фото из альбома Елены Зиберт

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