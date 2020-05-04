26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус проник в еще одно общежитие под Киевом

15:30 4 мая 2020 400
Коронавирус проник в еще одно общежитие под Киевом
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киевской области закрыли на карантин общежитие в городе Украинка, где подтвердились 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Также коронавирусом заразился воспитанник детского дома «Надежда» в Броварском районе, который накануне закрыли на карантин.

«Подробно 1 мая обнаружен коронавирус у помощника воспитателя, в заведении 32 ребенка, всего 48 человек, всем сделано ПЦР-тесты. 2 мая получено 6 положительных результатов, 5 взрослых, 1 ребенок…», — цитирует Володина УНН.

В то же время новых случаев инфицирования жильцов общежитий города Вишневого, села Петропавловская Борщаговка и пгт. Гостомель не обнаружено.

Напомним, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом. А в общежития Вишневого Киевской области COVID-19 подтвердили у 80 человек.

Всего по состоянию на 9:00 в Киевской области было зарегистрировано 853 случая заболевания COVID-19, всего в Украине — 12 331 случай (из которых 418 — за прошедшие сутки).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анатолий Бондаренко

Пришедшего на допрос мэра Черкасс не пустили в здание полиции, он передал привет Зеленскому (видео)

карантин

Карантин в Украине продлили до 22 мая, с 11 мая начнутся ослабления

судно Гидрограф выбросило на мель под Одессой

На курорте под Одессой штормом выбросило на мель судно вместе с буровой платформой (фото)

Байковое кладбище

В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города: что нужно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер