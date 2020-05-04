Украина

Коронавирус проник в еще одно общежитие под Киевом

В Киевской области закрыли на карантин общежитие в городе Украинка, где подтвердились 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Также коронавирусом заразился воспитанник детского дома «Надежда» в Броварском районе, который накануне закрыли на карантин.

«Подробно 1 мая обнаружен коронавирус у помощника воспитателя, в заведении 32 ребенка, всего 48 человек, всем сделано ПЦР-тесты. 2 мая получено 6 положительных результатов, 5 взрослых, 1 ребенок…», — цитирует Володина УНН.

В то же время новых случаев инфицирования жильцов общежитий города Вишневого, села Петропавловская Борщаговка и пгт. Гостомель не обнаружено.

Напомним, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом. А в общежития Вишневого Киевской области COVID-19 подтвердили у 80 человек.

Всего по состоянию на 9:00 в Киевской области было зарегистрировано 853 случая заболевания COVID-19, всего в Украине — 12 331 случай (из которых 418 — за прошедшие сутки).

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