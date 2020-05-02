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Коронавирус зафиксировали в детском доме под Киевом
В Киевской области, где на утро 2 мая подтверждено 747 случаев заражения коронавирусом, подтвердили COVID-19 у помощника воспитателя детского дома в селе Мокрец Броварского района. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.
Женщина заболела ОРВИ 23 апреля, 25 она обратилась к врачу. 28 апреля у больной уже наблюдалась потеря обоняния и вкуса и ее направили на ПЦР-тест. 1 мая получили положительный результат, подтверждающий заражение COVID-19.
В обладминистрации отметили, что в детском доме находятся 48 человек, в том числе 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Тесты на коронавирус взяли у 32 детей и 16 взрослых.
Напомним, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом. А в Вишневом Киевской области COVID-19 подтвердили 80 человек одного из общежитий.
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