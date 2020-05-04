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Украина

Uber Eats с июня прекращает работу в Украине

15:38 4 мая 2020 307
Uber Eats
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Украине закрывается сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats, который был запущен в Украине только в феврале 2019 года. Ранее сообщалось, что сервис такси Uber из-за пандемии COVID-19 понес миллиардные убытки.

Как сообщает Autogeek, в компанию пришло официальное сообщение.

«Уже больше года мы сотрудничаем с местными ресторанами и предоставляем платформу для комфортной и надежной доставки еды в Украине, и нам было очень непросто принять решение о прекращении работы Uber Eats в этой стране с 3 июня 2020 года», — уведомляет Uber Eats.

Из заявления следует, что сервис закроют в восьми странах, в которых рынок доставки еды не отличается большими объемами.

«Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру. Это решение касается только Uber Eats и не касается сервиса по перевозкам Uber», — проинформировали в украинском подразделении компании.

Как сообщалось ранее, Uber запустил бесплатную услугу, чтобы помочь киевским врачам.

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